Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

КНДР: Пхеньян не нуждается в переговорах с Вашингтоном

, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

КНДР: Пхеньян не нуждается в переговорах с Вашингтоном
флаг КНДР, Siegfried Grassegger/imageBROKER.com

Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в субботу, 4 июля, сделала резонансное заявление. По ее словам, Северная Корея не нуждается в переговорах с американской стороной.

Цой Сон Хи заявила, что Вашингтон рассматривает диалог с Пхеньяном исключительно с целью урегулирования внутренних проблем в США, поэтому, по мнению властей КНДР, нет необходимости сидеть за столом переговоров с американской стороной.

Дипломат добавила, что КНДР к настоящему моменту составила более детальный "стратегический набор мер" с целью реагирования на долгосрочные угрозы со стороны Соединенных Штатов Америки, не уточнив, однако, о каких решениях идет речь.

ЕТ

Общество

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью