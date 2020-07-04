КНДР: Пхеньян не нуждается в переговорах с Вашингтоном
4 июля 2020, 11:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в субботу, 4 июля, сделала резонансное заявление. По ее словам, Северная Корея не нуждается в переговорах с американской стороной.
Цой Сон Хи заявила, что Вашингтон рассматривает диалог с Пхеньяном исключительно с целью урегулирования внутренних проблем в США, поэтому, по мнению властей КНДР, нет необходимости сидеть за столом переговоров с американской стороной.
Дипломат добавила, что КНДР к настоящему моменту составила более детальный "стратегический набор мер" с целью реагирования на долгосрочные угрозы со стороны Соединенных Штатов Америки, не уточнив, однако, о каких решениях идет речь.
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