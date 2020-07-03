Индостанский кризис. Коронавирус в Индии стремительно распространяется

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3 июля 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: Pixabay

Несмотря на активную борьбу с вирусом, ситуация в Индии всё ещё остаётся неблагоприятной. На сегодня там уже 625 544 заражённых. 379 900 успешно оправились от болезни. Умерли от осложнений – 18 213 человек.

Данные сведения исходят из официальной статистики. Но по неофициальным данным, ситуация может быть гораздо более худшей. Ведь в этой стране полным-полно племён, живущих в джунглях, у которых и без «ковида» хватает проблем. К тому же уровень жизни в Индии считается одним из худших на планете. Как известно, в подобных странах предпочитают не слишком распространяться об истинном положении дел.

Самое тяжёлое положение сейчас в штате Махараштра. Там находится больше всего заболевших (больше 180 000 человек). Второе место занимает штат Тамилнад (почти 95 000), а на третьем выступает столичный регион Дели (89 900 чел). Но всё же несмотря на эти цифры, власти начинают процессы смягчения карантинных мер. Уже в конце июня была объявлена вторая фаза снятия ограничений. Активно работают и всевозможные медицинские организации, стремящиеся к уничтожению вируса. На данный момент в Индии проходят испытания вакцины против «уханьской пробирки». Эффективность созданного препарата уже показала корпорация «Zydus Cadila Healthcare». По словам дирекции, для завершения испытания первой и второй фазы потребуются три месяца.