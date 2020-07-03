«Свобода – наш страшный и непримиримый враг». Режим КНР безжалостно карает инакомыслящих

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3 июля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Быть свободным в Китае можно только в собственных мечтах или во сне. Ведь деспотичный и тиранический режим самопровозглашённых монархов в этой стране уже давно приравнял всех оппозиционеров к врагам государствам. Теперь почти то же самое ждёт и несчастный Гонконг, жителям которого можно только посочувствовать.

С 1998 года в Китае было ясно провозглашено, что «любой, кто хоть как-то ставит под сомнение правящую партию и её идеи» может быть осуждён за преступление против государства. Этот закон активно применяется даже к самым невинным комментариям в интернете. Власти спокойно могут придраться к малейшей критике и тонкому юмору. В этой стране даже умудрились запретить Винни Пуха, из-за того, что по мнению критиков, он якобы сильно напоминает Си Цзиньпина.

В Китае вероятно существует большое количество разных оппозиционных группировок. По сведениям некоторых местных жителей, в Поднебесной давно царит жестокая тирания. Совсем скоро она может догнать и маоистскую систему, уничтожавшую своё население миллионами. Так называемая Демократическая Партия Китая, являвшаяся оппозиционной, официально объявлена вне закона на территории КНР. Её основали ещё в 1998 году, когда в Поднебесную прибыл Билл Клинтон вместе с делегатами. Один из лидеров партии являлся участником бойни на площади Тьяньаньмэнь, когда войска военного преступника Дэна Сяопина уничтожили мирных демонстрантов. Многие китайцы не забывают преступлений своих лидеров. Нынешний глава государства, Си Цзиньпин, по их мнению, ничем не лучше всех предшествующих тиранов. Он уже отправил немало представителей оппозиции ДПК за решётку на долгие десятилетия (10-12 лет минимум). Каждый инакомыслящий в этой стране рискует большую часть жизни провести в тюрьме. Неизвестно точно, сколько людей в Китае ломает свои судьбы из-за невинных высказываний.

Отправка «на зону» за правду – вполне обыденное явление в КНР. Для Си Цзиньпина и его власти не существует никаких преград. Они позиционируют себя, как ярые антимаоисты, но при этом продолжают ориентироваться на прошлое. Местный правитель уже давно напоминает полновластного императора из поздней династии Цин. Си Цзиньпину совсем недалеко до провозглашения самого себя официальным самодержцем Китая. Если он этого возжелает, никто и ничто уже его не остановит. Ведь всякие попытки заблокировать данную инициативу будут караться законом. Страна уже итак представляет собой неофициальную империю. Здесь караются даже малейшие намёки на неуважение к власти. Народ находится в порабощении. Почти каждая крупная корпорация, по сведению многих агентств, представляет собой не более, чем марионеточную организацию Си Цзиньпина. По сути, они напоминают обыденные купеческие объединения монархической эпохи, не обладающие никакой реальной силой. Бизнес-система в КНР давно превратилась в надёжный инструмент правящей партии.