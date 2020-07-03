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Ингушетия: в результате ДТП два сотрудника полиции попали в реанимацию

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Ингушетия: в результате ДТП два сотрудника полиции попали в реанимацию
фото: pixabey

На трассе в Ингушетии произошло ДТП, в результате которого два сотрудника полиции попали в реанимацию, сообщает РИА Новости. Полицейская машина столкнулась с пассажирской Газелью. 

Авария произошла в Назрановском районе республики. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Водитель пассажирского автомобиля был доставлен в травматологическое отделение.

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