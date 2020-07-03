Пентагон: Войска, привлеченные для усмирения протестующих в Вашингтоне, были вооружены штыками

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3 июля 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Для усмирения волнений в Вашингтоне (округ Колумбия) во время антирасистских протестов были привлечены солдаты из 82-ой воздушно-десантной дивизии (форт Брэгг, Северная Каролина) и 3-го пехотного полка, известного, как «Старая Гвардия».

Для усмирения волнений в Вашингтоне (округ Колумбия) во время антирасистских протестов были привлечены солдаты из 82-ой воздушно-десантной дивизии (форт Брэгг, Северная Каролина) и 3-го пехотного полка, известного, как «Старая Гвардия».