Сделка ОПЕК+ оказалась под угрозой

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3 июля 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Выполнение Россией условий соглашения ОПЕК+ вернуло её положение на европейском рынке, которое она занимала два десятилетия назад. Европу активно осваивают поставщики нефти из США и северных государств.



Между странами-участниками соглашения назревает конфликт, который может свести на нет все усилия по сдерживанию цен. Объём поставок нефти из США в европейские государства только за июнь составил 3 миллиона тонн. Российское сырьё вытесняется и собственными разработками, производящимися на севере Европы. В конце прошлого года в Норвегии было запущено крупное месторождение Johan Sverdrup. Через два года сточный объём добычи составит 660 тысяч баррелей в сутки.



Продление соглашения на август страны не обсуждают. Положение нефтяного рынка сохраняется благодаря открытию экономик. Разногласия в картеле не позволяют строить долгосрочные планы.



России стоит внимательнее относиться к европейскому рынку, так как риск его потери очень высок. Негативное влияние на ценовую политику оказывают такие государства как Ангола и Нигерия. Эти страны добывают большие объёмы нефти и устанавливают высокие цены за счёт сокращения объёмов добычи другими участниками рынка. Это в конечном итоге может привести к развалу сделки ОПЕК+.



