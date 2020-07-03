Мадагаскар : гибридный олигархический режим​

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3 июля 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Вся история независимости республики Мадагаскар пропитана кровью людей. Ещё в 70-х годах здесь царила деспотия военной хунты. Затем проходили множественные мятежи и восстания.

Последствия колониального правления Франции были вскоре окончательно ликвидированы. Теперь от какого-либо господства европейцев здесь не остаётся даже следа. Ведь малагасийцы (обитатели острова) давно желали создания государства с собственной уникальной культурой и экономической самостоятельностью. Относительное спокойствие на Мадагаскаре наступило лишь только недавно. Но чем обернулось оно для простых граждан?

Несмотря на то, что официально Мадагаскар зовётся республикой, демократия здесь всё ещё пребывает в зачаточной стадии. Диктатура олигархии живёт и здравствует. Десятилетие назад страна столкнулась с яростным противостоянием двух лидеров. Местный президент-олигарх Марк Равалуманана, по словам многих критиков, часто злоупотреблял своим полномочиями. Его эгоцентричная политика привела к конфликту с мэром Антананариву – Андри Раудзэлиной. В результате вспыхнули массовые восстания по всем территориям острова. Республика едва не оказалась на грани гражданской войны. Весной 2009 году Равалуманана был смещён, и заменён на своего соперника, такого же представителя олигархата. Придя к власти, новый лидер Раудзэлина начал быстро смещать с постов всех министров, поддерживающих старый режим. Вся судебная система оказалась под его строгим контролем. Это вызвало жуткое недовольство среди многих членов Африканского союза.

На данный момент олигархический магнат Раудзэлина по-прежнему управляет страной. Он уже уступал свой пост в пользу Эри Радзаунаримампианина в 2014 году. В 2018-м предприниматель снова вернулся к власти, победив на выборах. Правда, голосование вполне могло быть и скомпрометированным, учитывая правительственную систему Мадагаскара. Нынешний режим в республике большая часть государств мира причисляет к гибридному. Гибридный режим представляет собой особую политическую форму, в которой демократические свободы всё же присутствуют, но власть во многом остаётся в руках авторитарного лидера. На Мадагаскаре до сих пор высокий уровень бедности. Большая часть населения живёт на крайне низкие доходы. Уровень здравоохранения ещё очень далёк от совершенства. Единственные, кто чувствует себя вполне неплохо на территории республики – это местные олигархи, управляющиеся с огромными состояниями. Никто из них, к огромному сожалению, не собирается организовывать должную помощь местному населению. Если и говорить про капитализм в республике, то здесь мы видим самую неадекватную из всех его проявлений.