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Чем так похожи и различаются Россия и США?

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Чем так похожи и различаются Россия и США?

Ни одно событие за океаном не вызывало у россиян такой живой реакции, как убийство в Миннеаполисе чернокожего уголовника Джорджа Флойда и его последствия. Сам Флойд, после отсидки за ограбление работавший вышибалой, вряд ли мог представить, что идея купить сигареты за фальшивые баксы станет для него роковой. Зато его похоронят в позолоченном гробу, провезённом по улицам белыми лошадьми в карете, а миллионы сограждан будут лить по нему слёзы. На месте, где бледнолицый коп насмерть прижал его коленом при задержании, установят купель и будут крестить людей. А полиция встанет на колени перед его братвой, которой по умолчанию разрешат беспрепятственно грабить магазины, поджигать патрульные машины и всячески веселиться.

Вот и россияне не могут себе представить стоящий на коленях ОМОН, выносящих гипермаркеты гастарбайтеров и покрывающих всё это депутатов Госдумы: мол, жизни мигрантов тоже важны. Россияне в кои-то веки на уровне системы чувствуют своё превосходство перед западными демократиями, где распустили не только афроамериканский люмпен-пролетариат, но и всевозможные меньшинства. На самом деле мы очень похожи. Хотя и отличия огромны.

По данным опросов, россияне считают США врагом наравне с запрещённым в РФ ИГИЛ. Оплот мировой демократии ненавидят, как и мировую клоаку террористов, 60–70% наших сограждан. Хотя Россия и Америка никогда не воевали, были союзниками в двух мировых войнах, а ещё 30 лет назад мы во всём старались брать со Штатов пример.

И Россия, и США – страны с мессианским сознанием. Их народ не просто верит в свою особую роль для будущего человечества – он готов жертвовать ради неё своими сиюминутными интересами. Как отмечает историк Владислав Зубок, США всегда были страной религиозно-национальной исключительности и мессианизма. 250 лет назад в окрестностях нынешнего Миннеаполиса бегал Чингачгук с томагавком и снимал с белых протестантов скальпы. А в последние 30 лет мир является однополярным – в нём правит бал единственная супердержава, и она называется США.

Российский мессианизм замешен на других дрожжах. Базовой политикой Москвы всегда было собирание земель в империю и поддержание её единства. Потеря Аляски и Форт-Росса – до сих пор незажившая рана. Эффективность имперских институтов – дело десятое, поскольку, продвигаясь на восток, Россия несла с собой власть доброго государя и православную веру. И контрабандой – европейскую культуру, которая помогала до поры выглядеть цивилизаторами среди туркмен, эвенков и чукчей. Но выстроить снизу качественное общество, как в Америке, русским не удавалось нигде.

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ПВ

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