Туристам из России не потребуются визы для поездки в Албанию
2 июля 2020, 22:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Граждане России могут не оформлять визу для туристических поездок в Албанию. Такое решение приняло албанское правительство, норма будет действовать до 30 ноября.
В МИД РФ пояснили, что данные правила будут применяться в отношении граждан России – владельцев действительных загранпаспортов, которые едут в Албанию как туристы, либо в частном порядке на срок до 90 дней.
В ведомстве также напомнили, что российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок за пределы России в период пандемии, кроме экстренных случаев. Кроме этого, необходимо оформить медицинскую страховку «на весь срок пребывания за рубежом».
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