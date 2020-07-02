Туристам из России не потребуются визы для поездки в Албанию

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июля 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Албания. Фото: pixabay.com

Граждане России могут не оформлять визу для туристических поездок в Албанию. Такое решение приняло албанское правительство, норма будет действовать до 30 ноября.

В МИД РФ пояснили, что данные правила будут применяться в отношении граждан России – владельцев действительных загранпаспортов, которые едут в Албанию как туристы, либо в частном порядке на срок до 90 дней.

В ведомстве также напомнили, что российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок за пределы России в период пандемии, кроме экстренных случаев. Кроме этого, необходимо оформить медицинскую страховку «на весь срок пребывания за рубежом».