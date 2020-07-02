Украина – лишь инструмент США для установления контроля над Черным и Азовским морями

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2 июля 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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ВМС США помогают Украине разработать разведывательную программу для повышения способности москитного флота Незалежной вести боевое наблюдение за российским флотом в водах Черного и Азовского морей. США озаботятся и обучением украинских моряков и спецназовцев. Помимо продажи 16 артиллерийских катеров и передачи двух малых кораблей береговой охраны, Украине будет оказываться и другая помощь в рамках недавно объявленного пакета в размере 250 млн долл.

Изменение статуса Незалежной в отношениях с НАТО означает что Киев попал в клуб приближенных коллаборационистов Североатлантического альянса. Для США это изменение статуса будет означать более глубокие отношения между Украиной и 6-м флотом ВМС США, особенно когда речь идет о сотрудничестве в Черном море, где регулярно патрулируют американские боевые корабли и союзники по НАТО.

«Украина сейчас является одной из шести стран-партнеров с расширенными возможностями для НАТО, наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией, и я могу добавить, что это довольно хорошая компания…Каждый из этих партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО на основе областей, представляющих взаимный интерес», - сказал адмирал Джеймс Фогго, глава ВМС США в Европе.

Какими будут эти особые условия для Украины мы, вероятно, скоро увидим. Судя по всему, силы Черноморского флота и войсковая группировка, размещенная в Крыму, станут объектами пристального наблюдения спецслужб США и могут подвергаться различного рода провокациям со стоны ВМС и разведывательной авиации НАТО, а также украинских «партнеров» альянса.