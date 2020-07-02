Конгресс США потребовал от Пентагона назвать все места в мире, где развернуты американские войска
2 июля 2020, 19:16[ «Аргументы Недели» ]
Если министр обороны Марк Эспер не выполнит юридическое требование Палаты представителей - объяснить, где размещаются войска США по всему миру, законодатели урежут финансирование зарубежных поездок его и егоаппарата.
Согласно решению, принятому Комитетом Палаты представителей по Вооруженным силам в среду во время разборки комиссией Закона о государственной обороне на 2021 год была утверждена поправка, предусматривающая блокировку выделения «25% средств на командировки для Канцелярии министра обороны» до тех пор, пока Пентагон не выполнит требование прозрачности, изложенное в законопроекте об оборонной политике 2019 года.
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