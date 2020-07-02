Трамп запланировал невиданный по масштабу фейерверк на 4 июля

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2 июля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

День независимости США будет отмечен грандиозным салютом из 10 000 залпов. Об этом Дональд Трамп написал в своей страничке в Твиттер.

Министр внутренних дел Дэвид Бернхардт рассказал прессе: «Салют президента Трампа 2020 года Америке станет патриотической данью уважения нашим мужчинам и женщинам в военной форме».