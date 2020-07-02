У Китая есть бомбардировщик нового поколения

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2 июля 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Пекин на авиашоу в Чжухай в этом году представит свой бомбардировщик нового поколения Xian H-20, который, как ожидается, удвоит радиус поражения всей огневой мощи НОАК.

По оценкам Министерства обороны США, новый китайский бомбардировщик имеет максимальную дальность полета более 5300 миль (свыше 8530 км) на дозвуковых скоростях, при полной боевой нагрузке, которая включает четыре мощные гиперзвуковые крылатые ракеты-невидимки.