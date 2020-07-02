Истребители Саудовской Аравии нещадно бомбят Йемен

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2 июля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Истребители, военной коалиции под руководством Саудовской Аравии, сражающейся с йеменскими повстанцами, провели десятки воздушных налетов на несколько провинций Йемена. В Эр-Рияде заговорили о начале новой военной операции против Хуситов.

Медийная сеть Al Masirah Media Network, принадлежащая Хуситам, сообщила о воздушных налетах на столицу Сана, а также на провинции Мариб, аль-Джуф, аль-Байда, Хадж и Саада в течение всей среды и предшествовавшей ночи. Источники проинформировали, что коалиция провела более 40 воздушных налетов только на столицу Йемена Сану и окрестности.