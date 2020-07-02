США решили вооружить свои истребители боевыми лазерами, но реализация этого плана откладывается из-за COVID-19

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2 июля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Испытания лазерного оружия, предназначенного для оснащения истребителей ВВС США были отложены до 2023 года из-за технических проблем и осложнений, вызванных с продолжающейся пандемией коронавируса.

В соответствии с программой разработки средств ПРО для авиации, получившей наименование «SHiELD» первые тесты использования боевого лазера воздушного базирования планировались в 2021 году. Но, по объективным причинам теперь этот график значительно изменен. Испытания откладываются на два года. Директор программы SHiELD Джефф Хеггемайер пояснил прессе: «Это действительно сложная технология, которая должна быть интегрирована в самолет. В конечном счете, это именно то, что мы пытаемся сделать с помощью этой программы, чтобы продемонстрировать, что лазерные технологии достаточно развиты, чтобы интегрироваться в платформу истребителя…но такое явление, как COVID-19… оказывает значительное влияние на наши планы».

Будущее использования лазерного оружия для истребителей все еще очень неясно. Цель программы SHIELD - дать боевым самолетам возможность защищаться от управляемых ракет, запускаемых вражескими самолетами или системами противовоздушной обороны (сухопутного или морского базирования). Но у этой программы есть высокопоставленные критики. В мае заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майк Гриффин отметил, что он «крайне скептически» относится к тому, что для такой противоракетной обороны можно использовать воздушный лазер.

На вопрос, что это означает на практике для программы SHiELD, заместитель министра по закупкам ВВС США Уилл Ропер признал, что его служба в настоящее время переосмысливает, как наилучшим образом использовать технологии направленной энергии. «Возможно, наиболее оптимальная реализация программы SHiELD вовсе не означает размещение лазера на борту истребителя», - сказал он. На то, по его мнению, есть очень много нерешенных технических проблем, одной из них является неопределенность с необходимым уровнем мощности для той или иной системы.





Однако, Джефф Хеггемайер считает, - несмотря ни на что, такие разработки надо продолжать, только так есть шанс оценить их зрелость и полезность, а заодно понять какие возможности открываются. Он также подчеркнул разницу между лазерными системами SHiELD и более мощными аналогичными комплексами, предназначенными для перехвата боеголовок межконтинентальных баллистических ракет, чью разработку ведет Агентство по противоракетной обороне США.

Пока, по крайней мере, инвестиции ВВС США в направленную энергетику остаются стабильными. Для высокоэнергетических лазеров средства выделяются в нескольких областях финансирования. Например, в 2021 фискальном году на разработку лазера было запрошено 15,1 млн. долл.; для прикладных исследований в области высокоэнергетических лазерных технологий - 45,1 млн. долл. США, и еще 13 млн. долл. предполагается потратить на мощные твердотельные лазерные технологии. В 2020 финансовом году в области лазерных технологий на фундаментальные исследования было выделено 14,8 млн. долл. и на прикладные исследования 48,2 млн. долл.





Программа SHiELD предусматривает разработку трех элементов: самого лазера (ведет корпорация Lockheed Martin), системы управления лучом (ведет Northrop Grumman), и установки с системным интегратором в целом (ведет корпорация Boeing). Хеггемайер также сообщил, что сама установка находится в стадии разработки, интеграцию лазера и системы управления лучом планируется начать в следующем году. И еще в апреле 2019 года Исследовательская лаборатория ВВС США провела наземные испытания демонстрационной системы лазерного оружия (DLWS), которая в настоящее время используется армией США. В ходе испытаний было успешно поражено несколько ракет класса "воздух-воздух". SHiELD и DLWS генерируют примерно одинаковое количество энергии. Из слов Джеффа Хеггемайера стало известно, что это «десятки киловатт».

В 2019 году в рамках SHiELD были проведены летные испытания лазерной установки с такими же габаритами, как это определено в техническом задании для Boeing.



Система была установлена на самолете (Хеггемайер отказался указать модель) и облетела военно-воздушную базу Эглин во Флориде, чтобы измерить, как вибрация, гравитация и другие факторы окружающей среды могут повлиять на характеристики оружия. Позже в прессе появилась информация о воздушной демонстрации комплекса SHiELD, установленного на борту истребителя F-15. Работа над лазерным оружием настойчиво ведется и другими видами Вооруженных сил США.