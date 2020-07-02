Турецкие войска и протурецая милиция атаковали позиции Сирийской арабской армии

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2 июля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: Pixabay

Армия Турции и их союзники из местных групп вооруженной оппозиции обстреляли из артиллерийских орудий и атаковали формирования сирийских правительственных войск на северо-востоке Сирии, в провинции Хасака. В этом районе завязались интенсивные бои.

Согласно полевому отчету Сирийской арабской армии (САА) на северо-востоке страны турецкие военные и их союзники исламисты-партизаны нанесли сильный удар по войскам САА в районе Абу-Расин Аль-Хасака. Огневому налету и атакам подверглись позиции правительственных войск, расположенные близ населенного пункта Баб-эль-Фараджа. На данной территории наблюдается значительная концентрация сил и средств турецкой армии, которая здесь же подготовила место своего постоянного базирования.

Представитель командования САА сообщил СМИ, что правительственные силы делают все возможное, при сложившихся обстоятельствах, чтобы не допустить нарушение соглашения о прекращении огня. Но командование САА не может не реагировать на действия турецких военных и их союзников и предпринимает меры по недопущению прорыва войск противника в направление городка Абу-Расине.

Местные источники сообщают, что на участке фронта в провинции Аль-Ракка сирийская арабская армия и российские военные начали накапливать силы и средства в районе Айн-Исса. В данной местности правительственные войска и поддерживающие их российские и иранские подразделения, также, противостоят турецким воинским формированиям протурецким боевикам. Эксперты считают, что Дамаск сосредотачивает силы в Эр-Раке не для наступательных действий. Возможно, здесь создается оперативный резерв, способный на проведение рокадных маневров для ликвидации вероятных прорывов формирований боевиков через линию фронта в южном направлении.