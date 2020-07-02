Анархии – нет! В США начинают ликвидировать «самопровозглашённые государства» протестующих

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2 июля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Руководство Дональда Трампа стремительно набирает силу. Протестующие уже не чувствуют себя безнаказанными. 1 июля полицейские силы полностью ликвидировали так называемую «автономную зону Капитолийского холма» в штате Сиэтл. В результате операции были задержаны 32 человека.

Разгул анархии и преступности прекращён. Пресс-секретарь президента Кейли Макинани с радостью сообщила об успешном завершении борьбы с радикальными организациями в Сиэтле. Бунтовщики несколько недель устраивали погромы и беспорядки, пытаясь превратить родную страну в обитель хаоса и вседозволенности. Их требования уже давно перешли все имеющиеся границы.

Несмотря на то, что Дональд Трамп пошёл на некоторые уступки протестующим, он всё же призывает народ к порядку и грозится приравнять радикалов к террористам. Полицейская реформа уже проведена, и правоохранителям запрещено применять удушение при задержании. Теперь произвола среди стражей порядков можно будет избежать. Но сносы памятников, необоснованные расистские обвинения и требования об «уважении к чёрным» уже начинают серьёзно беспокоить верховное правительство Штатов. Такими темпами страна легко может расколоться на несколько частей, контролируемых преступниками. У каждого протестного движения несомненно должны быть адекватные принципы. В противном же случае, они рискуют превратиться в экстремистское течение, ведущее любую страну в средневековье. Подобное уже происходило в Иране в 1979 году, когда так называемые «освободители» свергли законного шаха Резу Пехлеви и установили ещё более страшную античеловеческую тиранию.

Тем не менее, Джорджа Флойда в США всё ещё почитают бунтовщики. Они уважают его, как мученика и героя, павшего от «преступных рук полиции». Люди совершенно забывают про то, кем был этот человек при жизни, и про то, что он творил по отношению к другим.