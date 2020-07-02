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НАТО получила еще одну базу в Эстонии

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

НАТО получила еще одну базу в Эстонии
Фото: Pixabay

В военном городке близ ж/д станции Тапа в Эстонии открыли комплектационный центр, предназначенный для размещения дополнительных сил НАТО.

Согласно решению альянса, такие центры должны быть созданы в странах Балтии, а также - в Польше, Болгарии и Румынии. Объект НАТО «Тапа» располагается примерно в 108 км от эстонско-российской границы. И по мнению экспертов, станет великолепной мишенью для русских ракет на случай войны.

АОл
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