НАТО получила еще одну базу в Эстонии

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июля 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В военном городке близ ж/д станции Тапа в Эстонии открыли комплектационный центр, предназначенный для размещения дополнительных сил НАТО.

Согласно решению альянса, такие центры должны быть созданы в странах Балтии, а также - в Польше, Болгарии и Румынии. Объект НАТО «Тапа» располагается примерно в 108 км от эстонско-российской границы. И по мнению экспертов, станет великолепной мишенью для русских ракет на случай войны.