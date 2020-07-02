Китай оптимизирует свою систему мобилизации в соответствии с требованием времени
2 июля 2020, 11:39[ «Аргументы Недели» ]
Представитель НОАК заявил в среду, что Китай внесет изменения в мобилизационные планы, сократит количество резервных формирований для сухопутных войск и увеличит численность резервных сил, принадлежащих другим родам и видам войск.
Ву Цянь, представитель Министерства национальной обороны, выступил с замечаниями в ответ на запрос о реформе структуры мобилизационных резервов Китая.
Ву, также, заявил, что реформа структуры и планирования поможет резервным силам удовлетворить потребность НОАК на случай войны в будущем и обеспечит эффективную поддержку регулярных Вооруженных сил.
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