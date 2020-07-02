Коронавирус в Казахстане продолжает распространяться

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2 июля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

На сегодня в Казахстане зарегистрировано 42 574 заболевших коронавирусной инфекцией. 25 533 пациента уже вылечились. 188 – не справились с ситуацией и умерли от осложнений. По официальным данным, ситуация с коронавирусом в Казахстане относительно благоприятная. Но всё же некоторые сведения говорят об обратном.

Неофициальные источники чётко заявляют про наличие серьёзной коронавирусной опасности. Ведь в этой стране очень много сельских поселений, в которых совершенно отсутствуют необходимые условия. Здравоохранение не так широко развито, как в соседних странах. К тому же большая часть людей всё ещё живёт за чертой бедности и не может позволить себе пробиться к нормальной жизни.

С 5 июля власти Казахстана объявляют новый двухнедельный карантин по всей стране с возможностью продления. По словам правительства, этот карантин будет куда более жёстким, чем ранее. Вводится запрет на деятельность многих учреждений и организаций, включая салоны красоты, бассейны, фитнесс-центры, музеи и развлекательные заведения. Строгие ограничения распространяются на всех людей, старше 65. Более 3 человек запрещено собираться на улице. Всё это сделано для того, чтобы как можно скорее остановить стремительное распространение Covid-19, которое грозит привести Казахстан к настоящей демографической катастрофе.