Протесты и человеческие жертвы. Эфиопия снова в «огне»

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2 июля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: Pixabay

Эфиопия – одна из спорных стран Африки, где демократия вроде бы есть, но всё же некоторые запреты больше напоминают обычное диктаторское государство. Местная верхушка за долгие годы правления так и не решила проблемы бедности и безработицы. Большинство людей по-прежнему живёт в ужасных условиях. Как и в Нигерии, в этой стране сохраняется огромная разница между богатыми и бедными. Беднейшая часть населения может спокойно жить в средневековых условиях, не рассчитывая на какое-то улучшение. Некоторые малоимущие даже с благодарностью вспоминают времена императора Хайле Селассие, который проводил подобие модернизации в стране.

Восстания и беспорядки нередко вспыхивали в Эфиопии на протяжении прошедших лет. Очень часто они приводили к человеческим жертвам. То же самое случилось совсем недавно, ближе к концу прошлого месяца. В регионе Оромия был застрелен местный оппозиционер, певец по имени Хачалу Хундесса. Он уже успел прославиться своими антиправительственными речами и пропагандой демократических идей. Полиция пока не нашла виновников преступления. Но случившаяся трагедия вызвала массовые восстания на территории страны. В Аддис-Абебе произошли ожесточённые столкновения между бунтовщиками и правоохранителями. В ходе уличных боёв уже погибли 52 человека, один из них - полицейский. Не исключено, что по неофициальной статистике, число погибших гораздо больше. Властям пришлось пойти на введение в столицу военных сил для обеспечения безопасности. Местные силы здравоохранения призывают людей как можно скорее прекратить беспорядки, так как в стране ещё не побеждена коронавирусная инфекция.

Но разгневанные на верховную власть толпы людей даже не думают уходить. Уличные схватки на территории Аддис-Абебы продолжаются до сих пор. В соцсетях значительно растут антиправительственные настроения. Многие бунтовщики обвиняют правительство не только в уничтожении оппозиции, но и в других противоправных действиях. Некоторые умудрились даже вспомнить договоры Эфиопии с деспотичным режимом в Эритрее, который ответственен за гибель многих тысяч.