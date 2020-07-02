Как США пытались остановить российский батальон в Югославии

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2 июля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Вспоминает генерал Леонид ИВАШОВ, который тогда занимал должность начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны и курировал эту операцию.



"Начальника Генштаба Анатолия Квашнина не посвящали в детали операции, чтобы не допустить утечки информации. Он общался и дружил даже с некоторыми людьми из очень «демократических» кругов, включая бывшего министра иностранных дел в РФ А. Козырева. Далее, в ходе марша, он дважды давал команду остановить батальон и развернуть обратно. Это было так. Тэлбот (возвратившийся в Москву замгоссекретаря США) требовал остановить батальон, затем настойчиво просил соединить его с Ельциным, И.С. Иванов (министр иностранных дел РФ) в просьбе соединить с президентом РФ резко отказал, а в отношении батальона давил на нас, военных, – нужно остановить, чтобы разобраться в ситуации. Тэлботу и его генералам я отвечал вопросом: «А натовские войска будут остановлены?» Они дружно отвечали, что это не их компетенция.



Министр обороны поручил мне выяснить обстановку. Я вышел в приёмную и по закрытому телефону переговорил с В.М. Заварзиным, предупредил его, чтобы продолжал выполнять приказ и ни на какие другие звонки не отвечал. Присутствующим в кабинете министра обороны сказал, что с батальоном связи нет. Квашнин выскочил из кабинета с возгласом: «Я сейчас разверну». Министру обороны показал решение президента, он молча кивнул и показал фигурой пальца, мол, всё по плану. Квашнин вернулся и доложил: «Батальон остановлен, разворачивается». Я вновь связался с генералом Заварзиным. Он доложил, что из штаба бригады ВДВ пришёл приказ начальника Генштаба развернуться и следовать к месту дислокации, но дорога узкая и развернуться без аварий и возможной гибели десантников невозможно. Я подтвердил приказ министра обороны, подчеркнув, что это решение президента и Квашнин не вправе отменять ни первое, ни второе. Намекнул на ответственность за невыполнение приказа. Виктор Михайлович, проявив наступательный порыв и решительность, двинул батальон к цели", - рассказывает генерал Ивашов.



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