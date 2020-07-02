Политолог рассказал, кто виноват в масштабных наводнениях на Украине

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2 июля 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото:pixabey

Сильные ливни привели к паводкам в пяти областях Украины, больше всего пострадала Ивано-Франковская область. Там уровень воды вырос на семь метров. На 26 июня было затоплено 285 населенных пунктов и около 10 тысяч жилых домов. Политолог Андрей Золотарев считает, что власти должны наказать виновников масштабных наводнений.

Политолог отметил, что экологию уничтожают люди, которые там живут. "Именно местные жители рубят лес и воруют песок, не инопланетяне", - иронично отметил эксперт. Экологи подчеркивают, что наводнение произошло также из-за халатного отношения к уходу за руслами рек.