Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Политолог рассказал, кто виноват в масштабных наводнениях на Украине

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Политолог рассказал, кто виноват в масштабных наводнениях на Украине
фото:pixabey

Сильные ливни привели к паводкам в пяти областях Украины, больше всего пострадала Ивано-Франковская область. Там уровень воды вырос на семь метров. На 26 июня было затоплено 285 населенных пунктов и около 10 тысяч жилых домов. Политолог Андрей Золотарев считает, что власти должны наказать виновников масштабных наводнений. 

Политолог отметил, что экологию уничтожают люди, которые там живут. "Именно местные жители  рубят лес и воруют песок, не инопланетяне", - иронично отметил эксперт. Экологи подчеркивают, что наводнение произошло также из-за халатного отношения к уходу за руслами рек. 

СЕ

В мире

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилось видео, на котором запечатлено уничтожение позиции бойцов самопровозглашенной ДНР в промышленной зоне Донбасса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью