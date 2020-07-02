На Украине рассказали о страхе из-за возвращения Донбасса

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2 июля 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг Украины, pixabay.com

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. По его словам, им «придется отвечать за очень многие вещи».

Страх заключается в том, что Украина должна будет выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться - кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела, пояснил Мураев.

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают», - отметил он.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, как Владимир Зеленский предал Украину.