На Украине рассказали о страхе из-за возвращения Донбасса
2 июля 2020, 08:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. По его словам, им «придется отвечать за очень многие вещи».
Страх заключается в том, что Украина должна будет выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться - кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела, пояснил Мураев.
«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают», - отметил он.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, как Владимир Зеленский предал Украину.
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