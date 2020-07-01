Загадочный радиационный фон. Секрет со скачком радиации в Европе до сих пор не раскрыт

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1 июля 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Официальные представители Европы заявляют, что никакой опасности от возникшей радиационной вспышки не предвидится. К тому же более 29 членов Международного агентства по Атомной энергии, находящихся в европейских странах, сообщили, что совершенно непричастны к выбросам.

Генеральный директор агентства отметил, что уровень повышения концентрации радиоактивных веществ совсем не представляет угрозы для окружающей среды. Это явление никак не повлияет на общественное здоровье. Но всё же вопросы с повышением уровня радиации всё ещё актуальны. Аналитики и эксперты всеми силами пытаются отыскать причину загадочных выбросов, случившихся в конце прошлого месяца.

Ранее в возникновении радиационной «вспышке» подозревали Россию. К тому, что радиация пришла из западных территорий РФ, склоняются эксперты из Нидерландов. Подобные выводы сделали учёные из нидерландского института Охраны Окружающей среды. «Росатом» сразу же отверг все предъявленные обвинения. По словам отечественных представителей, за весь июнь не наблюдалось никаких сбоев в работе Кольской и Ленинградской АЭС. Никакие суммарные выбросы не превышали контрольных значений. Так что ситуация с повышением радиации на территории Европы всё ещё остаётся загадкой для всех, кто занимается её исследованием.