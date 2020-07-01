Военные США создали еще одну базу в Сирии

Американские оккупационные силы, нарушая международные законы, создали новую военную базу, натерритории которой обустроен аэродром.
Этот объект находится в районе Аль-Ярубия в сельской местности провинции Хасака. Он создан, чтобы усилить американское военное присутствие в сирийском нефтеносном районе Аль-Джазира.
Местные источники сообщают, что база расположена между деревней Ум-Кахиф и сельскохозяйственными постройками Тал-Алу, в 8 км к югу от населенного пункта Аль-Ярубия. Американцы ведут работы по инженерному оборудованию своего нового пункта дислокации. Создают мощные фортификационные сооружения и хорошо укрепленные огневые позиции.
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