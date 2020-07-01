Турецкая артиллерия обстреляла мирных жителей в Сирии

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1 июля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Войска Турции и местные силы протурецкой милиции открыли из артиллерийских орудий огонь по селению Ан-Нвейхат в районе Абу-Расейн, на севере провинции Хасака. Об этом сообщил корреспондент агентства САНА со ссылкой на местные источники.

Турки и боевики исламисты занимают позиции в селении Баб Аль-Фарадж, именно оттуда и велся огонь. В информации, полученной к полудню никаких сведений о жертвах не было.