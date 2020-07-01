Москва не допустит перепродажи Турцией комплекса С-400 Америке

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1 июля 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Россия заявила, что Турция не может продать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 без разрешения Москвы.

Это заявление было сделано после того, как сенатор США Джон Тьюн подготовил предложение о покупке Соединенными Штатами ЗРК С-400 у Турции, что бы преодолеть тупик в отношениях между Вашингтоном и Анкарой из-за невозможности участия Турции в программе по производству истребителей F-35 Lightning II пятого поколения.