Американские военные моряки организовали сексбизнес в Бахрейне

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1 июля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

Военнослужащие 5-го флота ВМС США, дислоцированные в Бахрейне, были уличены в организации доставки девушек из Тайланда в Бахрейн, которых затем вовлекали в проституцию. Результаты своего журналистского расследования издание Military Times опубликовало в материале, озаглавленном - «Торговля, матрос, проститутка, сутенер: скандал с сексуальной торговлей организованной служащими ВМС США в Бахрейне».



По данным журналистов в сексбизнесе участвовали военнослужащие Военно-морских сил США, в том числе и лица из высшего командования. Девушек доставляли в Бахрейн из Таиланда и заставляли заниматься проституцией, что давало немалых доход участникам бизнеса. Одним из звеньев этого трафика были американский военнослужащий Литтлджон и некая женщина, известная под именем Лин Райвест. На эту парочку в результате оперативных действий вышли представители военных следственных органов США. Переписка между Лин Райвест и Литтлджоном велась через WhatsApp. Преступники отрытым текстом писали друг другу о том, как и сколько американские военнослужащие платят женщинам за секс, обсуждали как доставлять девушек из Тайланда и как эксплуатировать их в Бахрейне. За ночь проститутки в Бахрейне зарабатывают до 120 динар (один бахрейнский динар – 187,75 руб. по курсу на 1 июля 2020 года). Из этой переписки следователи узнали все подробности, которые представлены суду.

Все дело всплыло из-за разногласий, возникших между Лин Райвест и Литтлджоном. Лин забрала паспорта у тайских девушек разместила их у себя на квартире, за пределами военного городка и дело вроде бы как пошло, проститутки начали «работать». Но, возникла проблема с бахрейнской иммиграционной службой. Местные власти в любой момент могли арестовать тайских девушек. В добавок ко всему выяснилось, что Райвест была агентом под прикрытием Военно-морской следственной службы (NCIS) США. В результате Литтлджон оказался за решеткой.

Это дело потянуло за собой цепочку других подобных преступлений и вылилось в широкомасштабное расследование о причастности военнослужащих к сексуальной торговле. В сети оперативников начали попадать не только моряки, но и офицеры сил специальных операций. В качестве примера издание Military Times приводит дело, в котором был замешан специалист по секретным операциям Джейсон В. Грант. Женщина - агент под прикрытием, выдававшая себя за проститутку, предложила продать Гранту трех тайских девушек возрастом от 16 до 19 лет. Гранту было предъявлено обвинение в покушении на торговлю людьми и в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, и он признал себя виновным в феврале 2019 года. Бывший военно-морской офицер был приговорен к четырем годам тюремного заключения, уволен из ВС США и, по решению суда, зарегистрирован в качестве сексуального преступника.

Military Times утверждает, что истинные масштабы причастности ВМС США к сексуальной торговле в Бахрейне и масштабы расследований NCIS и число судебных дел остаются неясными, поскольку военно-морское ведомство отказывается обнародовать эту информации и не предоставляет документы журналистам.