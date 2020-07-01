В США разрастается скандал из-за информации о стимулировании Москвой талибов для убийства американских солдат
1 июля 2020, 17:13[ «Аргументы Недели» ]
Администрация Трампа продолжает отрицать получение от разведки сообщения о том, что Россия предложила награды за убийство американских военных в Афганистане.
Но критики на Капитолийском холме требуют новых ответов на свои запросы. В среду утром в своей публикации в Твиттере президент Трамп назвал новые сведения, просочившиеся в СМИ, по данной информации - «обманом».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.