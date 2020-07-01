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В США разрастается скандал из-за информации о стимулировании Москвой талибов для убийства американских солдат

, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

В США разрастается скандал из-за информации о стимулировании Москвой талибов для убийства американских солдат
фото: соцсети

Администрация Трампа продолжает отрицать получение от разведки сообщения о том, что Россия предложила награды за убийство американских военных в Афганистане. 

Но критики на Капитолийском холме требуют новых ответов на свои запросы. В среду утром в своей публикации в  Твиттере президент Трамп назвал новые сведения, просочившиеся в СМИ, по данной информации -  «обманом».

АОл

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