В США разрастается скандал из-за информации о стимулировании Москвой талибов для убийства американских солдат

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1 июля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Администрация Трампа продолжает отрицать получение от разведки сообщения о том, что Россия предложила награды за убийство американских военных в Афганистане.

Но критики на Капитолийском холме требуют новых ответов на свои запросы. В среду утром в своей публикации в Твиттере президент Трамп назвал новые сведения, просочившиеся в СМИ, по данной информации - «обманом».