Специалисты говорят о трудностях, которые возникнут при выводе войск США из Германии

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1 июля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Эксперты, бывшие военные чиновники и военные аналитики заявляют, что решение президента Дональда Трампа о переброске 9500 военнослужащих из Германии сопряжено с многими проблемами.

При воплощении его в жизнь на практике возникнут дополнительные и непредвидимые риски в плане безопасности. И вся эта затея обернется немалыми финансовыми расходами для налогоплательщиков США.