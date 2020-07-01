BMW рискнула оскорбить «братву»?

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1 июля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: facebook-страничка BMW

фото: pixabay.com

Компания BMW сменила цвет логотипа на весьма опрометчивый. По крайней мере, для России. В социальных сетях значок бренда окрашен в цвета ЛГБТ. Это выглядит достаточно вызывающе.

Смена цвета логотипа произошла на facebook-страничке автомобильного бренда. Теперь логотип выглядит достаточно вызывающе, особенно в контексте российских реалий.

В девяностые годы BMW в России называли «бумер» или «бэха». Это была одна из популярнейших марок российской «братвы». Нынешние маркетологи могут этого не помнить, но «братвой» называют ОПГ. В России они были достаточно кровавые и жестокие.

Радужные цвета — это символ нетрадиционной сексуально ориентации. По правилам бандитской среды, по крайней мере, так было в 90-е годы, окрашивание цвета логотипа в этот цвет, можно расценить как одну из форм «определения». Если перефразировать, то BMW исполнила своеобразный каминг-аут. Ну или «определилась», как склонной к нетрадиционным интимным отношениям.

Говоря другими словами, компания BMW по «понятиям братвы» «определилась, как сексуально нетрадиционная». Продукция этого бренда, по крайней мере, в девяностые годы, могла была бы бить признана, опять же «по понятиям братвы», «зашкваренной». Пользование ею после подобного шага компании, в лихие девяностые для участника ОПГ было бы чревато обвинениями в том, что он пожал руку гомосеку.

За минувшие пару десятилетий уличные законы, конечно, поменялись. Если бы смена цвета логотипа произошла двадцать лет назад, российское представительство BMW могло бы столкнуться с падением продаж и даже массовым возвратом уже проданных автомобилей. В середине девяностых, московский офис компании и вовсе мог бы быть расстрелян из гранатомета.

Но то в девяностые годы. Пока смена цвета логотипа бренда в социальных сетях, к каким-либо эксцессам в жизни не привела. О реакции современного криминального мира на выходку BMW, пока ничего не известно.

Возможно, нынешняя «братва» уже перестала ездить на автомобилях этой марки. А может быть для современной «братвы», если кто-нибудь из «братков» еще ездит на «бумерах» и «бэхах», пользоваться автомобилем, который «определился» нетрадиционным, уже не считается оскорблением.