Роухани заявил, что США занимаются разграблением богатств сирийского народа

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1 июля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Ирана Хасан Роухани, Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Президент Ирана Хасан Роухани днем в среду, 1 июля, заявил, что действия Соединенных Штатов Америки в нефтеносных районах Сирии являются настоящим разграблением богатств сирийского народа.

В рамках переговоров по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Хасан Роухани отметил, что незаконное присутствие американских оккупационных сил на территории Сирии – это дестабилизирующий фактор для САР и всего региона.

По мнению иранского президента, американские власти должны вывести военных из Сирии и региона в целом.