Греция и Турция могут начать войну за острова в Эгейском море

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1 июля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

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Интересной особенностью Турции является то, что она имеет потенциальные конфликты со всеми своими соседями. Во всем мире такую же особенность имеет еще, разве что, Китай. В частности, исключительно сложными являются отношения между Турцией и Грецией.



В эпоху античности были периоды, когда эллины контролировали всю территорию современной Турции. В средние века, наоборот, вся Греция вошла в состав Османской империи. После Первой Мировой, по итогам которой Турция лишилась более половины своей территории, Греция (которая напрямую в войне не участвовала) решила взять у поверженного противника еще что-нибудь. Греческие войска дошли почти до Анкары, но, в конечном счете, были разгромлены и изгнаны из Турции (кстати, с помощью СССР).

После Второй Мировой обе страны стали членами НАТО. Это, однако, практически не снизило накал исторической вражды. В 1974 г. случилась война за Кипр, которая могла разрастись до очень серьезных масштабов. Этому помешал Вашингтон: ВМС США блокировали действия ВС Греции, которые начали развертывание для помощи грекам-киприотам. Затем был еще воздушный бой 8 октября 1996 г., в котором F-16D ВВС Турции был сбит греческим «Миражом-2000», но этот эпизод старательно замяли.

Наличие на северо-востоке Кипра признанной только Анкарой Турецкой республики Северного Кипра является серьезным раздражителем в отношениях двух стран (Афины – главный союзник «собственно Кипра», т.е. его греческой части). Турция же не признает фактическую принадлежность Греции почти всей акватории и почти всех островов Эгейского моря. Данный конфликт в последнее время существенно усугубился в связи с обнаружением месторождений углеводородов на шельфе восточной части Средиземного моря и сразу начавшимися спорами по поводу того, кому какое месторождение принадлежит (кроме Турции и Греции, в этих спорах участвуют Кипр, Израиль, Египет). Из-за всего этого вооруженный конфликт между двумя странами является вполне реальным.



Экономическое положение Турции гораздо лучше, чем у Греции, демографический (в т.ч. призывной) потенциал гораздо выше, турецкий ВПК значительно сильнее греческого. С другой стороны, турецкая армия (особенно ее командный состав) ослаблена многолетними репрессиями Эрдогана, а ее основным фронтом на данный момент является южный, т.е. сирийский, к которому теперь добавился еще и ливийский. Весьма специфической особенностью греческо-турецкого противостояния является то, что их ВС в значительной степени оснащены одинаковой техникой (американской и немецкой). Это может привести к тому, что потери сторон от «дружественного огня» окажутся ненамного меньше, чем от вражеского. Данный эффект проявился в 1974 г. у Кипра, когда греки с помощью ложного сообщения по радио подставили турецкие эсминцы под удар турецкой же авиации (аналогичные корабли и самолеты имелись у Греции), что привело к гибели одного эсминца и одного самолета.

Наземная граница между странами очень короткая, при этом рельеф местности «играет за греков». Турецкая армия, наступая вглубь Греции, быстро упрется в горы. Греческая же армия имеет теоретическую возможность пройти до самого Стамбула и до западного берега Мраморного моря.



Другим потенциальным ТВД является Эгейское море и его огромный архипелаг. Крайне сложно представить высадку греческого десанта на материковую часть Турции, а турецкого – на материковую часть Греции. А вот за острова может развернуться очень серьезное сражение, в котором главные роли, естественно, будут играть ВВС и ВМС сторон. И то, и другое у Турции значительно сильнее. У Греции сильнее наземная ПВО (по крайней мере, до активации Турцией ЗРС С-400), но в битве за острова это особой роли, скорее всего, не сыграет, если только турки не захотят атаковать Крит, где развернута греческая С-300ПС.

В случае войны за Кипр к греческому военному потенциалу нужно добавить потенциал сухопутных войск Кипра (ВВС и ВМС у этой страны, по сути, нет). Однако эта «добавка» полностью нивелируется географической удаленностью Кипра от Греции и его близостью к Турции. Для Турции не составит никаких проблем перебрасывать на остров подкрепления практически в любых количествах, одновременно установив жесткую воздушно-морскую блокаду острова для греков. Если в битве за Эгейское море и его острова серьезные потери будут нести обе стороны, то попытки прорыва греческих конвоев к Кипру почти наверняка приведут к тому, что Греция просто «разбазарит» свои флот и авиацию, не нанеся турецким ВВС и ВМС существенного ущерба. После этого исход войны будет очевиден. Исходя из этого, даже если конфликт начнется в Эгейском море, Турции надо будет развернуть боевые действия на Кипре, потому что именно этот вариант практически гарантирует ей общую победу.

Прямого вмешательства еще каких-то стран в войну на стороне как Греции, так и Турции, ожидать вряд ли стоит. Некоторую помощь Греции (разведывательными данными или поставками оружия) могут оказать Египет и Израиль, находящиеся сейчас в крайне сложных отношениях с Анкарой. Страны НАТО, скорее всего, введут эмбарго на поставки оружия обеим сторонам и будут оказывать на них сильнейшее политическое давление с требованием немедленно прекратить войну и начать переговоры.

Сейчас ко всей этой интересной картине добавился фактор войны в Ливии, где Турция является основным военным союзником т.н. «законного правительства» этой, по сути, бывшей страны. Греция поддерживает противоположную сторону, т.н. «оппозицию», правда, ее реального участия в войне не просматривается. Теоретически греки могли бы создать туркам очень большие проблемы: в силу географических причин ситуация войны за Кипр «выворачивается наизнанку», на этот раз уже греки могут начать громить турецкие конвои, идущие в Ливию, а также полностью парализовать турецкие воздушные переброски в эту как бы страну. Но Ливия, безусловно, интересна Афинам гораздо меньше, чем Кипр. И нужен чрезвычайно серьезный повод, чтобы Греция вмешалась в войну, тем более – перешла бы к прямым ударам по турецким ВС. Пока такого повода не просматривается.