Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса
1 июля 2020, 15:11[ «Аргументы Недели» ]
На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилось видео, на котором запечатлено уничтожение позиции бойцов непризнанной ДНР в промышленной зоне Донбасса.
В комментарии к опубликованным кадрам говорится, что данную позицию «подсветил» в СМИ экс-командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский. Утверждается, что в результате удара ВСУ погибли четверо ополченцев, еще трое ранены. Также уничтожены крупнокалиберный пулемет, автоматы и боеприпасы.
Ранее сегодня сообщалось, что в украинском парламенте заявили об угрозе «военного вторжения» России в бывшую советскую республику со всех направлений.
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