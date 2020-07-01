Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

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1 июля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилось видео, на котором запечатлено уничтожение позиции бойцов непризнанной ДНР в промышленной зоне Донбасса.

В комментарии к опубликованным кадрам говорится, что данную позицию «подсветил» в СМИ экс-командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский. Утверждается, что в результате удара ВСУ погибли четверо ополченцев, еще трое ранены. Также уничтожены крупнокалиберный пулемет, автоматы и боеприпасы.

Ранее сегодня сообщалось, что в украинском парламенте заявили об угрозе «военного вторжения» России в бывшую советскую республику со всех направлений.