Как в январе: в китайской провинций Хэбэй снова ужесточают карантинные меры

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1 июля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Новая вспышка коронавируса в Китае уже обращает на себя внимание всего мира. Власти КНР снова отправляют население на строгую изоляцию. Недавно более 500 000 человек в провинции Хэбэй в уезде Аньсинь попали под новые карантинные меры.

Ведь в этом уезде обнаружили более 13 случаев заражения. Выходить из дома теперь можно только при наличии специальных пропусков и разрешений. Да и то на улице появляться разрешается не более 1 раза в день. Выходить можно только при крайней необходимости. Исключение сделали только для тех, кто нуждается в срочной госпитализации по каким-либо причинам. Всё это очень напоминает январские события в Ухани.

Власти призывают людей строго соблюдать постановления и не отклоняться от введённых мер ограничения. Нарушителей обещают сурово наказывать. Сурово – в китайском понимании, это даже хуже, чем в любой другой стране. Не стоит забывать, что именно КНР занимает первые места по количеству смертных казней. Некоторые из жителей всё же недовольны решением правительства снова затолкать всех по квартирам. Но тем не менее, им приходится мириться со сложившейся ситуацией. По словам официальных представителей, столь чрезмерные ограничения вводятся для обеспечения безопасности граждан и их защиты от коронавирусной инфекции.

В соцсетях вовсю обсуждают происходящее в КНР. Многие просто уверены, что на лицо не новая волна коронавируса, а очередной подброс, сделанный неизвестными террористическими организациями. В мире очень популярна конспирологическая теория о происхождении «ковида».