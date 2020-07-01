Правительство Австралии увеличит военный бюджет для противостояния Китаю
1 июля 2020, 11:17[ «Аргументы Недели» ]
В условиях обострения глобальной пандемии COVID-19 и усиливающейся конфронтации США с Китаем Австралия увеличит затраты на оборону, - заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.
В течение следующего десятилетия на вооруженные силы будет потрачено 575 млрд австралийских долл., из этой суммы на закупку передовой военной техники, с «новыми возможностями дальнего удара» будет потрачено 270 млрд австралийских долл.
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