Правительство Австралии увеличит военный бюджет для противостояния Китаю

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1 июля 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В условиях обострения глобальной пандемии COVID-19 и усиливающейся конфронтации США с Китаем Австралия увеличит затраты на оборону, - заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

В течение следующего десятилетия на вооруженные силы будет потрачено 575 млрд австралийских долл., из этой суммы на закупку передовой военной техники, с «новыми возможностями дальнего удара» будет потрачено 270 млрд австралийских долл.