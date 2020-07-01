Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Правительство Австралии увеличит военный бюджет для противостояния Китаю

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Австралии увеличит военный бюджет для противостояния Китаю
фото: соцсети

В условиях обострения глобальной пандемии COVID-19 и усиливающейся конфронтации США с Китаем Австралия увеличит затраты на оборону, - заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

В течение следующего десятилетия на вооруженные силы будет потрачено 575 млрд австралийских долл., из этой суммы на закупку передовой военной техники, с «новыми возможностями дальнего удара» будет потрачено 270 млрд австралийских долл.

АОл

В мире

Озвучены потери армии Украины в Донбассе в результате новых контратак ДНР и ЛНР

Озвучены потери армии Украины в Донбассе в результате новых контратак ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины понесли потери в зоне военного конфликта на востоке страны в ходе новых контратак бойцов ДНР и ЛНР. Соответствующие сведения предоставили в Народной милиции непризнанных республик.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью