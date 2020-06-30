Как при нумидийских царях. Рабство в Мавритании всё ещё существует

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30 июня 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Мавритания – одна из худших диктаторских стран Африки, где говорить о каком-то уровне жизни не приходится совсем. В этой стране ещё не отмерли средневековые и даже античные порядки. Местные правители представляют собой далеко не демократических лидеров, а обыденных царей под другими наименованиями. В Мавритании до сих пор сохранилось рабство. Несмотря на официальную отмену порабощения людей в 1981 году, в этом государстве всё ещё сильны устои, которым совсем не место в современном мире.

В Мавритании по сей день существует особая каста темнокожих рабов, зовущаяся харатин. Они абсолютно бесправны. Ими, как правило, владеет арабская знать или состоятельные личности. Одних только рабов в стране насчитывается до 600 000 человек. Правительство естественно отрицает существование подобных порядков. По их словам, рабство давно уже себя изжило и исчезло навеки. На деле же власти не только закрывают глаза на ситуацию, но и всячески поддерживают традиции рабовладельцев. А ситуация между тем, грозит когда-нибудь перерасти в полномасштабный мятеж. Ведь все рабовладельческие империи мира рано или поздно разрушались. То же самое, несомненно, ждёт и Мавританию, если она сохранит устои, бывшие ещё при легендарных нумидийских царях.

Чем же занимаются рабы в этой страшной стране? Как обычно, они трудятся в поле, ухаживают за скотиной и прибираются в домах. Также они нередко продают воду. Поэтому если вы видите на улицах Нуакшота нескольких темнокожих торговцев, знайте, что все ваши деньги за покупку они доставляют хозяевам. Говорить о каких-то правах человека в Мавритании не приходится, ровно как и о безопасности. С рабством в этом государстве отчаянно борются некоторые организации.

Правда власти в ответ устраивают охоту на данных «мятежников» и «нарушителей спокойствия». Все активисты, призывающие к отмене рабовладельческого строя, подвергаются пыткам и избиениям. Тираны, возглавляющие Мавританию, вероятно сами стоят на стороне рабовладельцев, раз до сих пор не решили эту глобальную проблему.