Арктика под прицелом: международная обстановка накаляется

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июня 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

В «Меморандуме о защите национальных интересов США в Арктике и Антарктике», подписанном Дональдом Трампом 10 июня, отмечается, что стране для защиты собственных интересов нужен «работоспособный ледокольный флот». Периодически о своих амбициях в Арктике заявляют Китай и ряд европейских стран.

Арктика становится объектом жизненных интересов и устремлений многих государств. Страны пытаются пересмотреть базовые положения международных договоров, регулирующих хозяйственную и иную деятельность в регионе.

Позиции России в Арктике может снизить стремление США, Китая, Японии и Финляндии изменить режим плавания по Северному морскому пути (СМП). Усилилось давление на Россию по таким вопросам, как определение внешних границ континентального шельфа, раздел морских акваторий, разработка нефтегазовых ресурсов в контексте обеспечения экологической безопасности, эксплуатация биоресурсов. Государства, которые не имеют прямого выхода к Северному Ледовитому океану - Китай, Республика Корея, Япония и Великобритания - свои амбиции по доступу к богатым природным ресурсам пытаются подкрепить соответствующей финансово-экономической и научно-технологической базой. Норвегия препятствует осуществлению Россией хозяйственной деятельности на архипелаге Шпицберген. Участились задержания российских судов в так называемой рыбоохранной зоне.

Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель отмечает, что наращивание иностранными государствами военного присутствия в Арктике представляет угрозу национальной безопасности России:

«С целью обеспечения переброски войск из США для их развертывания в Европе принято решение о формировании к 2022 году двух новых командований объединенного командования ОВС НАТО – «Атлантика» и объединенного командования тыла. Увеличивается количество учений, в которых все чаще принимают участие не входящие в альянс Швеция и Финляндия. За последние 10 лет удвоилось количество заходов натовских субмарин, в том числе атомных, в норвежские порты. В северонорвежском Вардё, в 50 км от границы с Россией, в рамках модернизации действующей радиолокационной системы «Глобус-2» сооружается новая, более мощная РЛС, в числе задач которой будет фиксация в интересах ПРО США нашего воздушного пространства. Таких примеров можно приводить много. Все это в России вызывает закономерные озабоченность и тревогу».

В этих условиях Россия вынуждена принимать адекватные меры. Как отмечает ученый, с 1 декабря 2014 года начала действовать новая российская военная структура - Объединенное стратегическое командование «Север». Всего в Арктике планируется построить 13 аэродромов, один наземный авиационный полигон, а также 10 радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации, которые будут размещены на военных базах. К концу 2020 года под защитой войск будут находиться девять морских арктических портов.

По словам эксперта, на замену старым ледоколам приходят новые атомоходы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал», что позволит уже к 2025 году обеспечить круглогодичную проводку судов по самым сложным восточным участкам СМП. На дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда» начата подготовительная работа по созданию головного и двух серийных атомных ледоколов проекта 10510 ЛК-120 «Лидер», которые обеспечат круглогодичную проводку судов по СМП со скоростью хода не менее 12 узлов в час при толщине льда до 2 м и предельной толщине льда свыше 4 м (со скоростью 1–2 узла).

Заявление США о предстоящем выходе из Договора по открытому небу будет способствовать дальнейшему разрушению создававшейся десятилетиями в Арктике архитектуры военной безопасности. В настоящее время группировка Российской армии способствует сохранению баланса сил в регионе и поддерживает необходимый уровень безопасности.