Вашингтон нанес новый информационный удар по Китаю

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30 июня 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

Агентство АР представило доклад, в котором утверждается, что Пекин на генетическом уровне сокращает популяцию уйгуров. Женщин, принадлежащих к этому национальному меньшинству, принуждают к стерилизации или применению противозачаточных средств.

В документе ссылаются на секретное расследование, проведенное в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР при участии американского антикоммунистического фонда. Тем временем власти Китая от комментариев отказываются.

Согласно докладу, целью китайского правительства является ограничение роста мусульманского населения в стране. По утверждению агентства, исследование основано на официальной статистике, государственных документах и интервью с 30 бывшими заключенными, членами их семей и бывшим инструктором лагеря перевоспитания.

Речь идет о том, что власти Китая регулярно заставляют женщин из нацменьшинств проходить тест на беременность, принуждают их применять внутриматочные противозачаточные средства (IUD), подвергаться стерилизации или даже абортам. Сопротивляющихся могут подвергнуть наказанию. Главной причиной отправки людей в лагеря является многодетность. Родителей трех или более детей разлучают с ними, если семья не в состоянии заплатить крупные штрафы. Полиция обыскивает их дома с целью найти там спрятанных детей.

Отмечается, что ранее на протяжении десятилетий в Китае действовала одна из самых передовых систем поощрения национальных меньшинств в мире. Уйгурам и другим народностям давали преимущество при поступлении в колледжи, выделяли квоты на прием на работу в государственные учреждения. Согласно программе «одна семья - один ребенок», от которой власти Китая уже отказались, чиновники поощряли или навязывали силой стерилизацию, аборты и другие методы контрацепции китайцам. При этом меньшинствам разрешали иметь по два или даже три ребенка, если они были деревенскими жителями.

Автором настоящего доклада является синолог Эдриан Зенз. В своих оценках он не может быть беспристрастным, поскольку работает по контракту на мемориальный фонд «Жертвы коммунизма» в Вашингтоне, созданный в 1994 году в соответствии с законом, принятым Конгрессом США. Эта организация ставит целью «отдать дань памяти более 100 млн жертв коммунизма, воспитать нынешнее и будущее поколения и отдать должное тем, кто помог выиграть холодную войну».