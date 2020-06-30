У «Слуги народа» Зеленского появились влиятельные конкуренты

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30 июня 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

В конце октября на Украине должны состояться выборы, на которых будут избраны местные советы и руководители всех населенных пунктов. На 3 июля запланирован съезд новой партии, в которую входят влиятельные мэры украинских городов. Партия «ПроПозиция» может стать конкурентом «Слуге народа» Владимира Зеленского.

Новая политическая сила была презентована в середине июня мэрами Днепра Борисом Филатовым, Николаева - Александром Сенкевичем, Житомира - Сергеем Сухомлиным, Кропивницкого (бывшего Кировограда) - Андреем Райковичем, Каховки - Андреем Дяченко, Черновцов - Алексеем Каспруком. Советы и руководители населенных пунктов Украины обеспокоены процессами, которые под вывеской децентрализации власти позволяют усилить влияние центра.

Мэр Кропивницкого Райкович назвал предлагаемую децентрализацию «административной».

«Она не стала такой, о какой мы мечтали, такой, какой нам преподносили теоретики. Финансовая децентрализация дала возможность нам навести более-менее порядок… по всем направлениям: в медицине, образовании, культуре, дорожном строительстве. Но у нас есть подтвержденные опасения, что эти вещи опять входят в зону централизации. У нас под любым предлогом забирают финансирование», - заявил политик.

Власть на уровне регионов готова внести свои предложения по развитию страны, но у нее вызывает опасения, что партия власти пытается создать условия, ограничивающие конкуренцию. Так, представители «Слуги народа» заговорили о разных новшествах, включая введение проходного барьера, обязательное выдвижение кандидатов только от партий, а также требование к партиям выдвигать кандидатов более чем в половине округов.

Инициаторы создания «ПроПозиции» уверены, что именно местные органы власти являются связующим звеном между гражданами и центральной властью.

«Мы считаем, что наша партия в первую очередь представляет интересы людей… Политика делается во дворах - и там видится лучше, как живут люди», - отметил мэр Днепра Филатов.

Какой будет официальная программа и идеология новой партии, станет известно 3 июля. После съезда, как ожидается, в «партию мэров» войдут другие влиятельные представители местной власти.