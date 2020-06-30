Китайские нефтяные гиганты готовят предложение России

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30 июня 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

Крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Китая готовы объединиться с целью проведения совместных закупок сырья. Закупки планируется производить, в том числе, и у России.

По информации агентства Bloomberg, китайские нефтегиганты China Petroleum & Chemical, PetroChina, Cnooc и Sinochem Group обсуждают идею подачи коллективных заявок на приобретение нефти российских и африканских сортов. Предварительный план компаний поддерживает правительство КНР.

«Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут совместно подать заявку на поставку российской нефти марки ESPO (ВСТО) уже в следующем месяце», - отмечают в Bloomberg.

По данным агентства, совместные закупки облегчат компаниям участие на спотовом рынке и помогут этому объединению стать крупнейшим покупателем сырья в мире. Отмечается, что совокупно участники группы контролируют перерабатывающие предприятия, импортирующие более 5 млн барр. нефти в сутки, а это почти пятая часть совокупной добычи стран ОПЕК.

Главное таможенное управление КНР сообщает, что в мае Китай увеличил закупки нефти на 15% по отношению к апрелю - почти до 48 млн т, или 11,3 млн барр. в сутки (барр/сут). При этом на первом месте по поставкам сырья в Поднебесную оказалась Саудовская Аравия.

Эксперты отмечают, что в случае объединения, крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Китая будут заинтересованы в закупке нефти марки ESPO. На этот сорт приходится 25% российской добычи.

«Эта марка нефти добывается исключительно в Восточной Сибири и по качеству превосходит даже марку нефти Dubai Crude, которая также высоко ценится на мировом рынке. И проблем со сбытом нефти этой марки у РФ нет. Она всегда в цене и всегда востребована компаниями, особенно азиатских стран, к которым принадлежит и Китай», - рассказал руководитель отдела CEX. IO Broker Юрий Мазур.

По мнению экспертов, появление такого мощного покупателя российского сырья не означает возвращения нашей страны в эпоху «нефтяного изобилия», подобные объединения создаются с единственной целью - более эффективного влияния на нефтяные цены с учетом своих интересов.