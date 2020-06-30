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Австрия направит Йемену гуманитарную помощь в размере миллиона евро

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Австрия направит Йемену гуманитарную помощь в размере миллиона евро
евро, pixabay.com

Правительство Австрии намерено выделить Йемену гуманитарную помощь в размере одного миллиона евро. Данную информацию предоставил во вторник, 30 июня, глава МИД страны Александер Шалленберг.

Австрийский дипломат заметил, что гуманитарное положение в Йемене, спустя годы вооруженного конфликта, является катастрофическим.  Власти Австрии решили выделить материальную помощь стране, чтобы "снизить страдание гражданского населения".

Подчеркивается, что 1 миллион евро будет предоставлен Международному Комитету Красного Креста в Йемене.

ЕТ

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