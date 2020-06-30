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Трамп остановит финансирование штатов, в которых будет происходить осквернение памятников

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп остановит финансирование штатов, в которых будет происходить осквернение памятников

Президент США Дональд Трамп издал указ о привлечении к ответственности лиц, незаконно демонтирующих монументы в американских городах. Для расследования уже произошедших инцидентов создана группа по противодействию антиправительственного экстремизма.

В неё вошли представители спецслужб, сотрудники прокуратуры. Трамп добавил, что остановит финансирование тех штатов, в которых будет происходить осквернение памятников. Если правоохранительные органы не смогут защитить монументы от вандалов, грантов из государственной казны ждать не стоит, добавил американский лидер.

Указ о защите памятников имеет избирательный характер. В стране уже имелся закон о защите памятников ветеранам, принятый несколько лет назад. Согласно ему, за вандализм предусматривается уголовное наказание до 10 лет тюрьмы. Однако в новом указе Трампа отмечено, что к ответственности будут привлекаться лица, разрушившие не только исторические и политические монументы, но и памятники христианского значения.  Действующего американского президента поддерживают ведущие консервативные религиозные институты страны.  К некоторым монументам для их сохранности будут прикрепляться сотрудники Службы федеральных маршалов. Это отделение министерства юстиции государства.

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