Трамп остановит финансирование штатов, в которых будет происходить осквернение памятников

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30 июня 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Дональд Трамп издал указ о привлечении к ответственности лиц, незаконно демонтирующих монументы в американских городах. Для расследования уже произошедших инцидентов создана группа по противодействию антиправительственного экстремизма.



В неё вошли представители спецслужб, сотрудники прокуратуры. Трамп добавил, что остановит финансирование тех штатов, в которых будет происходить осквернение памятников. Если правоохранительные органы не смогут защитить монументы от вандалов, грантов из государственной казны ждать не стоит, добавил американский лидер.



Указ о защите памятников имеет избирательный характер. В стране уже имелся закон о защите памятников ветеранам, принятый несколько лет назад. Согласно ему, за вандализм предусматривается уголовное наказание до 10 лет тюрьмы. Однако в новом указе Трампа отмечено, что к ответственности будут привлекаться лица, разрушившие не только исторические и политические монументы, но и памятники христианского значения. Действующего американского президента поддерживают ведущие консервативные религиозные институты страны. К некоторым монументам для их сохранности будут прикрепляться сотрудники Службы федеральных маршалов. Это отделение министерства юстиции государства.



