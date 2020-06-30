Особняку Майкла Джексона грозит снос

Поместье Neverland, принадлежавшее Майклу Джексону, могут снести. Особняк, в котором король поп-музыки жил с 1994 года и до самой смерти, не получается продать вот уже более 10 лет сразу по нескольким причинам.
Потенциальные покупатели обходят Neverland стороной из-за его дурной славы. Считается, что именно в этом поместье происходили события, после которых музыканта обвинили в растлении детей, передает Мир24.
Помимо того, участок в Калифорнии с садом, озером, зоопарком, тремя гостевыми домами и большим домом с шестью спальнями отпугивает людей и своей стоимостью. Владения оценили в 31 миллион долларов. Отмечается, что если покупателя найти не удастся, то особняк снесут.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.