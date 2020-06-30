Особняку Майкла Джексона грозит снос

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30 июня 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Майкл Джексон. Фото: pixabay.com

Поместье Neverland, принадлежавшее Майклу Джексону, могут снести. Особняк, в котором король поп-музыки жил с 1994 года и до самой смерти, не получается продать вот уже более 10 лет сразу по нескольким причинам.

Потенциальные покупатели обходят Neverland стороной из-за его дурной славы. Считается, что именно в этом поместье происходили события, после которых музыканта обвинили в растлении детей, передает Мир24.

Помимо того, участок в Калифорнии с садом, озером, зоопарком, тремя гостевыми домами и большим домом с шестью спальнями отпугивает людей и своей стоимостью. Владения оценили в 31 миллион долларов. Отмечается, что если покупателя найти не удастся, то особняк снесут.