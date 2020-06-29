Конгресс США намерен снова шельмовать Москву, а заодно и Трампа

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29 июня 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Лидеры палаты представителей Конгресса США в ультимативной форме потребовали от Белого дома проведение срочного брифинга в Капитолии по информации недавно опубликованной в New York Times, о якобы выплате Москвой талибам денежных премий за убийство американских солдат, в Афганистане.

Как демократы, так и республиканцы настаивают, что брифинг должен состояться как можно скорее. По требованию конгрессменов должно быть проведено разбирательство, чтобы определить, насколько серьезна угроза и с какой опасностью столкнулись американские военные в Афганистане. Похоже, в конгрессе США наивно полагают, что без российского финансового стимулирования афганские повстанцы уже давно сложили бы оружие. Абсурдность этой точки зрения очевидна, пуштунам в реалии нужна только одна мотивация для борьбы с оккупантами - их присутствие в Афганистане.

Но, какой бы ни была смехотворной вышеизложенная информация – механизм очередного надуманного шельмования Москвы запущен. Конечно же за все и про все достанется на орехи и американскому президенту Трампу, который уже предвидя будущие нападки в мягкой реакции на все каверзы России клянется, что его администрация ведет беспрецедентно жесткую политику по отношении к Москве.

Что ж, ему оппонируют серьезные люди и заклятые политические враги: высокопоставленный член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Мак Торнберри (штат Техас) и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния), председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей Адам Смит (штат Вашингтон). Они требуют оглашения данных разведки о вмешательствах России в афганские дела США. «Тревожное молчание и бездействие администрации ставят под угрозу жизнь наших войск и партнеров по коалиции», - написала Пелоси в своем официальном письме, направленным в Белый дом. По ее мнению: «Отказ президента противостоять русским также ставит под угрозу саму жизнь в регионе, поскольку афганское правительство и Соединенные Штаты ведут критические мирные переговоры с талибами».

«Напоминаем», —на прошлой неделе газета New York Times сообщила, что представители американской разведки обнаружили доказательства того, что российские чиновники предложили связанным с талибами боевикам финансовые премии за убийства американских войск, дислоцированных в Афганистане. В статье также отмечается, что доказательства были представлены старшим должностным лицам администрации Белого дома в конце марта, и что президент Дональд Трамп был осведомлен об этой проблеме, но не предложил никакого решения.

В воскресенье Трамп через социальные сети сообщил, что ни он ни вице-президент Майк Пенс никакой информацией на данный счет не располагают. Но законодатели из Конгресса уже закусили удила и их не остановить пока новое чудовищное по глупости и абсурдности обвинение в адрес России не развернется в громкий скандал с последующими санкциями. Кстати, такой скандал Америке на руку – надо же как-то отвлечь население от протестных выступлений, образ врага в таких случаях – самое эффективное средство.