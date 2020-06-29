Пентагон подготовил для Трампа предложения по сокращению войск в Германии

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29 июня 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Министр обороны США Марк Эспер

Министр обороны США Марк Эспер делает 29 июля, в понедельник, доклад Дональду Трампу о вариантах вывода части американских военных с территории ФРГ. Выступая перед журналистами еще в субботу, представитель Пентагона заявил, что многие из военнослужащих будут направлены в Восточную Европу.

Джонатан Хоффман, представляющий пресс-службу американского военного ведомства ранее уведомил СМИ, что министр Эспер провел встречу с президентом Трампом еще в среду, чтобы обсудить американское военное присутствие в Европе. Из слов Хоффмана стало также известно, что «в понедельник глава Пентагона сделает доклад президенту, в Белом доме, о вариантах частичного вывода войск из Германии».

Ранее два неназванных высокопоставленных чиновника Пентагона сообщили журналистам о том, что уже намеченный план предусматривает сокращение постоянного присутствия американских войск в Германии до 25 тыс. штыков. Впрочем, и сам Дональд Трамп еще 15 июня, сделал заявление о выводе с американских военных баз в ФРГ некоторых подразделений общей численностью до 9500 человек.

По словам все тех же неназванных двух высокопоставленных чиновников из Пентагона, только часть военнослужащих (из вышеуказанных 9500 человек) вернется в США, а другие будут переведены в страны бывшего советского блока. Эти шаги Пентагона ( подчеркнули представители американского военного ведомства на условиях анонимности) будут означать четкое предупреждение президенту России Владимиру Путину, что США по-прежнему недовольны его решениям по присоединению Крыма к Российской Федерации в 2014 году.

В какие конкретно страны из Германии направят американских военных пока не известно. Но, ранее сообщалось, что Трамп, встречаясь в среду в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой, заявил, что «Польша станет одной из европейских стран, принимающих войска США». Было озвучено, что часть из этих войск будет базироваться там на постоянной основе, но большинство из 9500 военнослужащих разместят на территориях других государств.

Вашингтон идет на размещение своих войск в Восточной Европе, несмотря на данное им России обещание в 1997 году не создавать постоянные базы НАТО в бывшем Восточном блоке. Теперь же сообщается, что Соединенные Штаты готовы на это по сути вероломное решение, так как видят в «аннексии Крыма» и продолжающемся конфликте на украинско-российской границе повод, освобождающий США от прежних обязательств.

Более того, один из двух вышеупомянутых чиновников Пентагона заявил, что предстающие развертывания американских войск будут основаны на двусторонних соглашениях между США и заинтересованными странами, то есть они осуществляют это вне рамок НАТО и уже поэтому не нарушают ранее данные Москве обещания. По словам того же чиновника, планируемая система ротации обеспечивает повышенную гибкость, непредсказуемость и высокий уровень скрытности, что, бесспорно, создаст дополнительную головную боль России.