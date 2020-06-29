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В Киргизии вводится цензура

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Киргизии вводится цензура

На 29 июня в Бишкеке запланировано проведение митинга в защиту свободы слова. Поводом для акции стал принятый парламентариями законопроект «О манипулировании информацией». Согласно данному закону в стране вводится цензура.

Активисты, представители гражданских организаций просят руководство страны не принимать данный закон. Депутаты парламента проголосовали за его принятие сразу в нескольких чтениях. Журналистов на заседание не пустили из-за пандемии. В законе указывается, что владелец сайта или страницы обязан размещать в сети свои данные для получения необходимой юридической информации.

К ответственности будут привлекаться все, кто выразил недовольство властью. Отслеживать фейки и ложную информацию будут чиновники из Министерства культуры. Любые неугодные информационные Интернет-ресурсы и сайты будут блокироваться без решения суда.

Юристы говорят об отсутствии в законе конкретики. Его положения невнятные и разбросанные. Точные обязанности исполнительных органов не прописаны. Цензура, устанавливаемая в Интернете, коснётся всех пользователей Киргизии.

По странному совпадению в день проведения митинга в защиту свободы слова в Бишкеке будут проводить дезинфекцию городских улиц. Руководство столичного города призывает граждан не выходить из дома в этот день без особой необходимости.

ПВ

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