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Евросоюз направил Украине экстренную помощь для борьбы с наводнением

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Евросоюз направил Украине экстренную помощь для борьбы с наводнением
президент Украины Владимир Зеленский на месте наводнения, Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency

Днем в понедельник, 29 июня, стало известно, что Европейский Союз направил экстренную техническую помощь украинской стороне для борьбы с наводнением, которое ранее произошло на ее западных территориях.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в рамках брифинга в Брюсселе назвал наводнение на западе Украины "катастрофическим" и отметил, что ЕС направил помощь стране через Европейский механизм гражданской обороны.

Подчеркивается, что зафрахтованный правительством Италии самолет уже доставил на украинскую территорию спасательное оборудование, насосы, электрогенераторы и палатки.

ЕТ

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