Евросоюз направил Украине экстренную помощь для борьбы с наводнением
29 июня 2020, 13:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Днем в понедельник, 29 июня, стало известно, что Европейский Союз направил экстренную техническую помощь украинской стороне для борьбы с наводнением, которое ранее произошло на ее западных территориях.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в рамках брифинга в Брюсселе назвал наводнение на западе Украины "катастрофическим" и отметил, что ЕС направил помощь стране через Европейский механизм гражданской обороны.
Подчеркивается, что зафрахтованный правительством Италии самолет уже доставил на украинскую территорию спасательное оборудование, насосы, электрогенераторы и палатки.
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