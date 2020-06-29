Евросоюз направил Украине экстренную помощь для борьбы с наводнением

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29 июня 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский на месте наводнения, Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency

Днем в понедельник, 29 июня, стало известно, что Европейский Союз направил экстренную техническую помощь украинской стороне для борьбы с наводнением, которое ранее произошло на ее западных территориях.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в рамках брифинга в Брюсселе назвал наводнение на западе Украины "катастрофическим" и отметил, что ЕС направил помощь стране через Европейский механизм гражданской обороны.

Подчеркивается, что зафрахтованный правительством Италии самолет уже доставил на украинскую территорию спасательное оборудование, насосы, электрогенераторы и палатки.