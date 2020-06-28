Неизвестный поставщик снабдил армию Хафтара ракетами для ТРК «SCUD-B»

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28 июня 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

На ливийской территории, в городе Сирт, который находится под контролем армии фельдмаршала Хафтара, были замечены тактические ракетных комплексы (ТРК) «SCUD-B», и транспортные средства, груженные значительным количеством боезапасов для них. Данные комплексы являются клонами советских ТРК «Эльбрус», боеприпасом к которым служила двухступенчатая жидкостная баллистическая ракета Р-17(8к14). Ее боевой радиус достигает 300 км, а вес боеголовки - 900кг.

Эксперты отмечают, что у войск Правительства Национального согласия (ПНС) в Триполи и поддерживающей их Турции нет средств, способных бороться с советскими «Скадами», устаревшими, по современным меркам, но, по-прежнему эффективными. Опасности поражения подвергаются боевые и транспортные корабли ВМС Италии и Турции, находящиеся в территориальных водах Ливии, сообщают эксперты. Они же указывают на тот факт, что до сих пор неизвестен поставщик данного типа вооружения и это явно не Россия.

Ранее Вооруженным силам Каддафи комплексы «Скад» поставлялись из Ирана. Тем же типом вооружений Тегеран снабжает йеменских повстанцев-шиитов. Отмечается, что даже американские системы ПРО «Патриот» не в состоянии эффективно бороться с ракетами ТРК SCUD-B. Военные эксперты считают, что и сухопутные войска ПНС, и поддерживавшие их протурецкие силы рискуют попасть под губительный огонь вышеозначенных ТРК, что может значительно повлиять на ход дальнейших боевых действий в Ливии.